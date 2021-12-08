В Челябинской области возобновили работу общепита в ночное время

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области сняли запрет на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00, который вводился с 25 октября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер во время прямой линии с жителями.

"Сейчас идет падение заражаемости, а эту меру мы вводили на пике заражаемости. Плюс с 1 декабря введены QR-коды. Поэтому сегодня я подпишу распоряжение, мы снимем ограничение на работу в вечернее время", - сказал Текслер.

25 октября со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщалось, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Челябинской области вводятся дополнительные ограничительные меры, с 25 октября 2021 года в период с 23:00 (21:00 мск) до 06:00 (04:00) мск приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания.

По данным Минздрава Челябинской области, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 133 716 случаев заражения коронавирусом (плюс 630 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 118 961 пациент выздоровел и выписан из больницы, продолжают лечение 8 067 человек.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. метров. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. С 1 декабря по 9 января вход в рестораны, кафе, столовые, бары и иные предприятия общественного питания будет также осуществляться при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших 18 лет). Кроме того, в регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил. С 22 октября неработающие люди 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию, обязаны соблюдать режим самоизоляции.