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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,96

Показатель превысил единицу в двух из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду немного снизился и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель превысил единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он остался на отметке 1,14, и Красноярском крае, в котором индикатор вырос до 1,02.

В Пермском крае и Ростовской области коэффициент равен ровно 1, в Воронежской и Свердловской областях - 0,97, в Нижегородской области - 0,96, в Санкт-Петербурге - 0,93, а в Москве и Самарской области - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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