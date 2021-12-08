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Стрельба в МФЦ в Москве

Власти Москвы окажут поддержку раненому работнику МФЦ и его семье

Власти Москвы окажут поддержку раненому работнику МФЦ и его семье - Собянин.

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Теги
РоссияСтрельба в МФЦ в Москве
Пандемия COVID-19
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Разработка российских ученых стала в Венгрии одной из самых востребованных вакцин и в дополнительной презентации там не нуждается, отметил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов
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