В Думе создали рабочую группу по анализу законодательства в сфере оборота оружия

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по анализу законодательства в сфере контроля за оборотом оружия и частной охранной деятельности создана на базе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, такое решение было принято на заседании комитета в среду. Как отметил глава комитета Василий Пискарев, необходимо исключить возможности использования оружия для совершения преступлений, подобных произошедшей накануне стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы.

"Ситуация очень тревожная, вот вчера было очередное преступление с использованием огнестрельного оружия. Надо разбираться, что не хватает в законах по обороту оружия, чтобы не могли свободно люди этим оружием пользоваться и совершать преступления", - сказал он. Пискарев напомнил, что аналогичная рабочая группа действовала и в прошлом созыве Госдумы. Сейчас ее возглавил депутат "Единой России" Анатолий Выборный.

Пискарев также сообщил журналистам, что рабочая группа проанализирует происшествие в МФЦ на юго-востоке Москвы. "Изучим все: что за оружие, почему оказалось у него, кто ему это оружие дал или купил, причины, почему с оружием в общественном месте оказался. Там много вопросов возникает", - добавил он.