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Пандемия COVID-19

Россияне могут въехать в Венгрию по российскому сертификату о вакцинации

Граждане Венгрии могут приехать в Россию по предъявлению отрицательного ПЦР-теста, отметил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Граждане России могут въехать на территорию Венгрии по российским сертификатам о вакцинации. Об этом сообщил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью журналу Magyar Demokrata. Его текст опубликовало в среду российское посольство в Будапеште.

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"На текущий момент между нашими странами действует максимально облегченный режим въезда. Так, граждане Венгрии могут приехать в Россию по предъявлению отрицательного ПЦР-теста, а российские граждане приезжают в Венгрию по национальным сертификатам о вакцинации. Что касается признания венгерских сертификатов в России, то сейчас этот вопрос находится в стадии проработки", - сказал посол в ответ на вопрос, есть ли шансы на взаимное признание сертификатов вакцинации двух стран.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения страны.

Теги
РоссияВенгрияПандемия COVID-19
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