Более 40% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшие сутки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В Московской области за сутки выпало более 40% месячной нормы осадков, сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожные службы Подмосковья из-за снегопада были переведены на усиленный режим работы. Обильный снегопад начался в регионе в ночь на 7 декабря. Синоптики вчера зафиксировали абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков для 7 декабря - до 10 см снега. Всего на территории региона за вторник выпало более 40% месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, которого цитирует пресс-служба, за сутки в Подмосковье обработано и очищено свыше 34 тыс. км дорог. В настоящий момент в обработке и очистке дорог задействовано более 1,6 тыс. единиц дорожной техники и более 1,8 тыс. рабочих.

"В период снегопадов проводится несколько циклов очистки и противогололедной обработки дорог. Сначала дорожные службы расчищают снег с проезжей части, затем обрабатывают противогололедными материалами, после чего производят повторную очистку. В первую очередь работы ведутся на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, на подходах к автовокзалам, станциям и МЦД. Затем работы проводятся на менее интенсивных дорогах", - добавил Гержик.