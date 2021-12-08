Телебашни в разных городах России включат праздничную подсветку в честь Дня Конституции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Праздничную подсветку включат на телебашнях в городах России в День Конституции. Медиафасад Останкинской телебашни украсит открытка с российским триколором, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, с 00:00 мск на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться флаг России. С 17:00 мск до 23:00 мск телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в День Конституции праздничную подсветку включат башни РТРС в Нижнем Новгороде, Воронеже, Казани, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Грозном, Калуге и других городах.

Российская конституция была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.