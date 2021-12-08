Россия ожидает, что производство "Спутника V" начнется в Венгрии с конца 2022 года

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия исходит из того, что производство вакцины "Спутник V" начнется в Венгрии с конца 2022 года. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью венгерскому журналу Magyar Demokrata. Его текст опубликовало в среду российское посольство в Будапеште.

"Насколько нам известно, работа идет в соответствии с графиком, намеченным венгерскими партнерами. Исходим из того, что производство препарата в Венгрии на основе российской разработки начнется здесь с конца 2022 года", - сказал посол в ответ на вопрос, как идет подготовка к производству российской вакцины на территории Венгрии.

По его словам, разработка российских ученых "Спутник V" стала в Венгрии одной из самых востребованных вакцин и в дополнительной презентации здесь не нуждается. "На сегодняшний день в мире за пределами России "Спутником V" привито более 100 млн человек, добавил Станиславов.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения Венгрии.