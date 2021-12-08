В Северной Осетии предприниматели организовали акцию для детей-сирот к Новому году

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 декабря. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Северной Осетии организовал благотворительную акцию для детей-сирот к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Мы планируем вручить подарки воспитанникам коррекционной школы-интерната "Надежда" и центра реабилитации детей-инвалидов "Феникс". Кроме того, при поддержке наших бизнесменов организован сбор продуктовых наборов, которые будут переданы малообеспеченным семьям", - сказал директор центра "Мой бизнес" Батраз Гагиев.

Предприниматели и все желающие могут внести свой вклад, оставив подарок в специальной коробке, установленной в фойе здания во Владикавказе.

Движение #МойбизнесПомогает было организовано год назад Минэкономразвития России и центрами "Мой бизнес" по всей стране. Его цель - привлечь предпринимателей к оказанию помощи нуждающимся. Участвовать могут не только бизнесмены, но и все неравнодушные люди.

Центр "Мой бизнес" Северной Осетии одним из первых откликнулся на инициативу. Были организованы акции к Новому году, Дню защиты детей, Дню знаний. А недавно в сотрудничестве с благотворительным фондом "Быть добру" в здании открыт распределительный центр одежды, обуви, канцтоваров и игрушек "Вешалка добра" для малоимущих и многодетных семей.