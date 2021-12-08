Бывшее под арестом в Дании судно "Академик Иоффе" вернется в Россию 10 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", арестованное в Дании в начале ноября, прибудет в порт Калининграда в пятницу, 10 декабря. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Института океанологии РАН.

"Ориентировочное время прибытия "Академика Иоффе" - 10 декабря в 9-10 утра по калининградскому времени. Калининградский рыбный порт", - говорится в сообщении.

Во вторник, 7 декабря, стало известно, что по результатам рассмотрения апелляционной жалобы вынесено решение об отмене постановления суда Йоринга (Дания) от 1 ноября 2021 года об аресте научно-исследовательского судна "Академик Иоффе".

Датские власти в начале ноября задержали российское судно в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Посольством были получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание судна по иску компании One Ocean Expeditions Ltd.