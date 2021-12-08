Володин сообщил, что в Госдуме нет депутатов с ковидом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Среди депутатов Госдумы сейчас нет ни одного, кто переносил бы заболевание, вызванное коронавирусом. Об этом в среду в начале заседания палаты сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

"С начала работы Государственной думы [8-го созыва] у нас с вами впервые нет депутатов, которые больны ковидом. Тот, кто ранее был болен, выздоровел", - сказал Володин, заметив, что это "итог работы всех фракций".

По словам спикера, в среду Совет Госдумы рассмотрит предложение комиссии по регламенту и обеспечению деятельности о пропускной системе, "которая будет введена со следующей недели с учетом обязательности предъявления QR-кода и результатов ПЦР-теста".

Ранее Володин сообщил, что уровень коллективного иммунитета среди депутатов составляет 94%, а среди сотрудников думского аппарата - 99%. Он также уточнял, что депутаты Госдумы и сотрудники аппарата, предоставившие данные о своей вакцинации или наличии антител, не должны будут предъявлять QR-код каждый раз при входе в здание.

Ранее Володин сообщил, что уровень коллективного иммунитета среди депутатов составляет 94%, а среди сотрудников думского аппарата - 99%.