Эксперт: турпоток в регионы Дальнего Востока за время пандемии вырос более чем на 70%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в регионы Дальнего Востока почти за два года пандемии коронавируса вырос на 71%. Об этом сообщила на онлайн-форуме "PROДФО-2021" врио главы комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Стулова.

"Турпоток в регионы Дальнего Востока за время пандемии вырос примерно на 71%. Это очень много, и хорошо, что он вырос. Государство сейчас обращает очень много внимания на то, что происходит в туристической области. Введение преференциальных режимов - ТОР, СПВ - это все помогает развиваться, привлекает инвесторов", - сказала эксперт.

Отмечает рост турпотока на Дальний Восток и тревел-блогер Дмитрий Куликов, который занимается организацией туров в макрорегион. По его оценке, сдерживает развитие внутреннего туризма на Дальний Восток недостаток номерного фонда. "На Чукотке людей, которые заплатили за экскурсию больше 150 тыс. рублей, приходится селить в съемные квартиры, и часто бывает, что хозяин жилья на это время просто съезжает к родственникам, и туристы находятся во всем его быту. То есть люди платят такие деньги и сталкиваются с таким дискомфортом", - сказал блогер. Участники форума также отметили, что рост турпотока на Дальний Восток обусловлен, в том числе, началом работы Единой дальневосточной авиакомпании, так как перелеты стали более доступными.

Итоговый онлайн-форум "ProДФО: успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира" проходит 8-9 декабря. Представители власти Дальневосточного федерального округа, федеральные эксперты, руководители молодежных и общественных движений, предприниматели, лидеры мнений обсудят итоги серии форумов, выделят точки роста для каждой из областей жизни регионов, установят новые цели и задачи на 2022 год.