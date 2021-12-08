Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Закон "О полиции" дополняется статьей 15.1 "Вскрытие транспортного средства": вскрыть авто и проникнуть в него полицейский сможет для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых.

Поправки в закон "О полиции" были внесены кабмином РФ в Госдуму в мае 2020 года. Полицейские получат полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве - только участки местности). Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.

Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления.

Правоохранители смогут воспользоваться этими полномочиями и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота. Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение суток, обеспечив недопуск посторонних в транспортное средство.

Оцепление и осмотр

Документом закрепляется право полиции проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов, в границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее. Статью 15 закона "О полиции" предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Также закон "О полиции" дополняется нормой о том, что полицейские вправе осматривать места происшествия, участки местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты "в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях". В кабмине отмечают, что на данный момент закон предоставляет правоохранителям право производить осмотр лишь в некоторых специальных случаях.

Прописываются полномочия сотрудника органов правопорядка проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения". Закрепляется право полицейского "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.

Во втором чтении из документа был изъят ряд резонансных положений, в том числе о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения, такая норма содержалась в исходной редакции законопроекта. Кроме того, во втором чтении были исключены нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке, а также о том, что полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", если вскрытие проводилось на законных основаниях.