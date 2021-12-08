Число участников проекта "Активное долголетие" в Подмосковье достигло 100 тыс.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей Московской области старшего возраста присоединились к проекту "Активное долголетие". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минсоцразвития региона.

"Губернаторский проект "Активное долголетие" собрал уже более 100 тысяч участников. Это отличная тенденция, все больше наших пожилых жителей хотят вести активный и здоровый образ жизни на пенсии", - процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что стать участником проекта может любой желающий житель региона старшего возраста. Проект рассчитан на мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет.

"Сделать это очень просто, достаточно записаться на занятие в любой удобный клуб. Мы развиваем наш проект и постоянно вводим новые активности и занятия, делаем гибкий график работы клубов. В этом году для пожилых открыты новые занятия зимними видами спорта", - добавила Каклюгина.

Программа "Активное долголетие" действует с октября 2019 года. Она предусматривает мероприятия для поддержания активного образа жизни пенсионеров Подмосковья. В их перечень входят экскурсии, спортивные занятия, настольные игры, творческие мастер-классы и лекции.

В новость была внесена правка (12:49 мск) - Передается с исправлением опечатки в последнем абзаце, верно - с октября 2019 года.