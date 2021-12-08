Дума обязала использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы и учебники

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который обязывает использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие государственную верификацию.

Изначально законопроект был направлен только на наделение органов госвласти регионов правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профобучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования. Органы местного самоуправления также наделяются правом организации предоставления такого профессионального обучения.

Однако ко второму чтению к документу поступило несколько поправок. Так, согласно принятой инициативе, при дистанционном и электронном обучении должны использоваться государственные информационные системы. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.

Кроме того, при обучении по программам начального, основного общего и среднего общего образования должны выбираться не только включенные в утвержденные перечни учебники и учебные пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный перечень. Список таких ресурсов, а также порядок формирования перечня установит Минпросвещения РФ. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов, которую также будет проводить Минпросвещения.