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Белорусские парламентарии ратифицировали соглашение с РФ по транспортной безопасности

Документ, в частности, закрепляет нормы, касающиеся взаимного информирования об угрозах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала в среду соглашение с РФ о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности.

Как сообщает агентство БелТА, документом закрепляются нормы, касающиеся взаимного информирования об угрозах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, стороны будут помогать выявлять и пресекать незаконное вмешательство в деятельность объектов транспортной инфраструктуры, ликвидировать последствия, устанавливать причины и условия незаконных действий.

При этом стороны ожидают, что вступление в силу соглашения позволит повысить степень сотрудничества в сфере решения задач по обеспечению защиты транспортного комплекса, а также позволит устранять возможные барьеры по доступу белорусских перевозчиков на рынок РФ.

Соглашение между правительствами Белоруссии и России о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности было подписано в Москве 19 февраля 2021 года.

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