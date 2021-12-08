Дистанционное обучение в школах столицы Югры продлили на неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ) продлили по 14 декабря дистанционное обучение во всех девяти школах города для снижения ситуации с заболеваемостью ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

Ранее власти Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение с 1 по 8 декабря все девять школ города из-за ОРВИ. Также все школы из-за ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции в настоящее время переведены на дистант с 8 по 15 декабря в Югорске и Советском районе ХМАО.

"Дистанционное обучение во всех девяти школах Ханты-Мансийска продлено с 9 по 14 декабря 2021 года", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба на 8 декабря, за время пандемии коронавирусом в ХМАО заразились 91,4 тыс., 84,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 794 умерли. При этом с 22 ноября суточная заболеваемость снизилась более чем на 10% - с 250 случаев до 217.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.