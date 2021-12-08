МВД Литвы утроило выплату нелегальным мигрантам, согласившимся вернуться на родину

ВИЛЬНЮС, 8 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте увеличила более чем в три раза размер выплаты нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в республику через Белоруссию, которые добровольно соглашаются вернуться на родину. Единовременное пособие составит €1 тыс. вместо прежних €300, сообщает в среду МВД.

"Возвращение мигрантов в страны происхождения является сложным и длительным процессом. Содержание одного мигранта обходится Литве в год в €11 тыс. - это на самом деле большое бремя для государства. Мы ищем способы того, как поощрить добровольный возврат, и надеемся, что повышение выплаты повысит число выбравших возвращение", - передает слова главы МВД местное агентство BNS.

По данным министерства, основная часть этих выплат будет финансироваться за счет средств, предоставленных Литве Еврокомиссией на борьбу с миграционным кризисом. Решение МВД о выплате единовременного пособия в размере €1 тыс. будет действовать до 20 января следующего года и будет применяться только в отношении находящихся сейчас в Литве мигрантов.

Департамент миграции при МВД Литвы уже рассмотрел 3 272 просьбы об убежище нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Белоруссию. Убежище предоставлено 54 лицам, остальных ожидает высылка из страны.

Миграционная служба Литвы предлагает нелегалам, выразившим добровольное согласие вернуться на родину, денежную выплату и билет на самолет, приобретаемыми литовскими властями. Из Литвы уже высланы 400 нелегальных мигрантов, 345 из них - добровольно покинули республику.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 7,5 тыс. человек. Литовские власти утверждают, что оружие, спецсредства и меры физического воздействия при вытеснении не применяются.