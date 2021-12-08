Критерии для получения QR-кодов гражданами с высоким титром антител разработают в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Эксперты разработают критерии для включения пациентов с высоким титром антител в регистр для присвоения им региональных QR-кодов. Об этом сообщил ТАСС глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее Николаев поручил министерству здравоохранения республики совместно с министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций разработать механизм выдачи регионального QR-кода лицам, переболевшим бессимптомно, у которых, возможно, имеется большое количество антител. В результате был разработан проект алгоритма принятия решения о включении этой категории граждан в региональный регистр переболевших для генерации кода.

"Эти критерии на сегодняшний день являются очень значимыми, они должны быть установлены специалистами, иммунологами, причем не единолично, а комиссией. Мы как раз в ожидании этого решения и готовы сразу же после этого запуститься", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что алгоритм генерации QR-кодов полностью готов и успешно протестирован. "Человек, у которого, как он считает, высокий уровень антител, должен сдать анализ. Анализ должен быть проведен в лаборатории, которая аккредитована при правительстве Чувашской Республики, их будет две - это лаборатории кожвендиспансера и Республиканской клинической больницы", - пояснил он.

По словам главы Чувашии, результатам этих лабораторий можно доверять, исключаются фальшивые справки. "Второй очень важный момент - это исключить субъективизм в принятии решения. Для этого тоже есть решение у нас. В каждой поликлинике есть врачебная комиссия, которая дважды в неделю заседает, принимает решения по деятельности поликлиники, и вполне могли бы они принимать и эти решения о включении или невключении человека в соответствующий регистр", - уточнил Николаев.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии, а также органы власти принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо документа, подтверждающего факт перенесенного заболевания.