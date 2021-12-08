Дума одобрила в I чтении перенос ввода в эксплуатацию базы со статистикой преступлений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий отложить до 1 января 2023 года ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).

ГАС ПС должна была заработать с 1 января 2022 года, законопроект предлагает продлить на год сроки ее ввода в эксплуатацию и "начала предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генеральной прокуратурой РФ официальной статистической информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", говорится в пояснительной записке.

В кабмине отмечают, что Генпрокуратура РФ уже провела значительную работу по подготовке к вводу системы в эксплуатацию, но сейчас в соответствии с требованиями законодательства все компоненты ГАС ПС переводятся "на современное отечественное программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ".

"Данный процесс является технологически трудоемким и длительным, требует отдельного проектирования, затрагивает переработку программного кода. Одновременно с этим требуется обеспечить полную отладку средств интеграции ГАС ПС с ведомственными информационными системами и готовность правоохранительных органов РФ к информационному взаимодействию в новых условиях", - подчеркнули в кабмине.