Университет Гонконга опубликовал изображение омикрон-штамма коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 декабря./ТАСС/. Ученые из Университета Гонконга получили наглядное изображение нового штамма коронавируса "омикрон", сделанное при помощи электронного микроскопа. Об этом говорится в сообщении , размещенном в среду на официальном сайте научного учреждения.

Эксперты пояснили, что при малом увеличении на микрофотографии можно видеть повреждение клеток почек обезьяны после заражения этим штаммом. На картинке прослеживаются агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на поверхности инфицированных клеток типа Vero E6.

Ранее сообщалось, что ученые из Гонконгского университета первыми в Азии успешно выделили омикрон-штамм коронавируса из клинических образцов. В настоящее время исследовательская группа оценивает способности вируса к передаче, реакцию на него иммунной системы, перспективы разработки соответствующих вакцин.

В Гонконге до сих пор было выявлено четыре случая заражения омикрон-штаммом, все они не вышли за пределы карантинных отелей.