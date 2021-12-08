Правительство направит еще около 14 млрд рублей на выплаты родителям-одиночкам

Песков: убеждать граждан вакцинироваться от ковида надо в рамках здравого смысла

Пресс-секретарь президента также сообщил, что не видел пародию на советский агитационный плакат с оскорбительным призывом прививаться от ковида в Telegram-канале Московского областного штаба по борьбе с коронавирусом

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