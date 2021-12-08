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Песков: убеждать граждан вакцинироваться от ковида надо в рамках здравого смысла

Пресс-секретарь президента также сообщил, что не видел пародию на советский агитационный плакат с оскорбительным призывом прививаться от ковида в Telegram-канале Московского областного штаба по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пропаганда вакцинации от ковида должна продолжаться, но вести ее нужно в рамках здравого смысла.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", - сказал он.

Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в Telegram-канале Московского областного штаба по борьбе с коронавирусом пародии на советский агитационный плакат с оскорбительным призывом прививаться от ковида, Песков признался, что не видел его и не знает, о чем идет речь.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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