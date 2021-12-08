Госдума наделяет Минюст правом по сбору информации о юридических клиниках при вузах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о полномочиях Минюста по мониторингу деятельности юридических клиник, оказывающих бесплатную помощь населению.

Законопроектом предусмотрено, что юридическая клиника создается только в качестве структурного подразделения образовательной организации высшего образования. Пока такие клиники могут создаваться в качестве юридического лица, если такое право предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем. Студенты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, должны отучиться не менее половины срока получения образования, установленного федеральным государственным образовательным стандартом, и не иметь академической задолженности.

Минюст РФ наделяется полномочием по составлению списка юридических клиник, он будет размещен в интернете. Как уточнил на заседании статс-секретарь - заместитель министра юстиции Андрей Логинов, благодаря законопроекту министерство получит право собирать информацию о таких клиниках. "Мы не можем сегодня разослать письмо по вузам страны и обязать их предоставлять соответствующую информацию", - сказал он.

Помимо этого, Минюст получает полномочия по методическому обеспечению деятельности юридических клиник по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения, а также по проведению мониторинга деятельности юридических клиник. Вузы должны будут в течение 10 дней направлять в территориальный орган Минюста России уведомление о создании юридической клиники.