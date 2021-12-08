В ХМАО ведут работу по возвращению родным шести детей из Сирии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Аппарат детского омбудсмена по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) подготовил документы по возвращению родственникам, проживающим в регионе, шестерых детей из Сирии. Изучается ситуация еще по двум детям, возможно, находящимся в зоне боевых действий, сообщила в среду журналистам уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова.

Ранее Низамова сообщала ТАСС, что аппарат детского омбудсмена вел работу по возвращению в регион трех детей из Сирии. По ее словам, на детей были оформлены все необходимые документы, которые зависели от региона, и отправлены в Москву.

"У нас сегодня подготовлены документы на возвращение шестерых детей из трех семей", - сказала Низамова.

По ее словам, еще две семьи заявили, что их дети, племянники, находятся в зонах боевых действий. "Пока решения по ним нет, идет изучение ситуации, поиск детей, и затем уже будут проводиться генетические экспертизы", - уточнила Низамова.

В аппарате детского омбудсмена по Югре ТАСС уточнили, что точные сроки возвращения детей им в настоящее время неизвестны. В середине ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила ТАСС, что следующую группу детей из Сирии планируется вывезти до конца 2021 года. Она отметила, что точное количество детей, которые войдут в следующую группу, пока неизвестно. Она добавила, что, с учетом опыта прошлых лет, речь может идти о группе из около 30 детей.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ. Как сообщал руководитель Российско-сирийского межведомственного координационного штаба (МКШ) по возвращению беженцев Михаил Мизинцев, при участии бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка (в настоящее время вице-спикера Госдумы) Анны Кузнецовой, которая лично организовала всю эту работу, непосредственно выезжала в лагеря беженцев и вывозила российских детей на Родину, в настоящее время возвращены 215 детей.