Комиссар СЕ призвала Париж и Лондон урегулировать ситуацию с мигрантами в зоне Ла-Манша

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала Париж и Лондон урегулировать ситуацию с мигрантами, переправляющимися на лодках из Франции в Соединенное Королевство через Ла-Манш, в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев. Письмо Миятович, направленное главам МВД Франции и Великобритании Жеральду Дарманену и Прити Пател, опубликовано в среду на сайте Совета Европы.

"Соединенное Королевство и Франция должны поставить права мигрантов и просителей убежища на центральное место в их действиях по пресечению миграционного потока через Ла-Манш", - говорится в сообщении. Комиссар указала, что страны должны "урегулировать этот вопрос в полном соответствии с международными стандартами и воздерживаться от необоснованной политизации ситуации". Она подчеркнула, что Великобритания и Франция должны действовать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и Конвенцией о статусе беженцев, которые стороны "обязались соблюдать".

Проблема нелегальных мигрантов, пытающихся на лодках из Франции добраться до Великобритании через Ла-Манш, вновь остро встала после того, как в конце ноября в районе Кале затонула шлюпка, перевозившая полсотни нелегальных мигрантов. Они намеревались добраться до Великобритании. В результате крушения лодки, по информации МВД, погибли около 30 человек. Французские правоохранительные органы задержали пять человек, подозреваемых в организации переправки мигрантов из Франции в Великобританию.

Лондон и Париж уже несколько лет совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манша и Па-де-Кале, постоянно растет. В этом году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно въехали больше 25 тыс. человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды. По информации МВД Франции, спасательные и пограничные службы с начала 2021 года спасли 7,8 тыс. нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию.