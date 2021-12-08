Медцентр военного госпиталя ЮВО принял 3,5 тыс. больных с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный медицинский центр (МФМЦ), построенный в прошлом году на базе 1602-го окружного военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону, за время своей работы оказал помощь около 3,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам в среду начальник 1-го инфекционного отделения МФМЦ полковник медицинской службы Людмила Гуйда.

"Около 3,5 тыс. человек всего получили помощь с начала открытия нового корпуса, из них около 1,2 тыс. - это гражданское население", - сказала Гуйда.

По ее словам, в центре, рассчитанном на 160 коек, лечением коронавирусной инфекции занимаются два отделения - одно из них рассчитано на 30 коек, второе - на 40 коек, сейчас в них находится 50 человек, трое из них - в реанимации. "В основном это пациенты с легкой формой, схожей по течению с ОРВИ, и средне-тяжелой, когда есть небольшое, до 25%, поражение легких", - пояснила начальник отделения.

Она также отметила, что свести к минимуму число тяжелых случаев течения болезни позволила вакцинация личного состава подразделений ЮВО.

"В войсках вакцинация завершена практически на 100% по личному составу, и в связи с этим отмечается такая тенденция в структуре заболеваемости - больше пациентов в легкой форме переносят эту инфекцию и меньше пациентов попадают в отделение реанимации и на ИВЛ <...> Вакцинация помогла нам справиться с этой инфекцией в рядах вооруженных сил", - сказала Гуйда.

Медицинский центр Минобороны России в Ростове-на-Дону был открыт в мае 2020 года. В прошлом году правительство РФ выделило 8,8 млрд рублей на строительство в разных регионах РФ 16 инфекционных центров в рамках борьбы с коронавирусом общей вместимостью 1,6 тыс. мест. -