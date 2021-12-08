ЦУР в Дагестане сократил срок обработки обращений жителей более чем в семь раз

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Система "Инцидент-менеджмент", применяемая Центром управления регионом (ЦУР) в Дагестане, за последние полгода позволила сократить срок обработки обращений жителей к властями региона с 14 часов до 1 часа 49 минут. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель центра Султан Абдуралимов.

"Среднее время работы с инцидентами с января по май составляло 14 часов 5 минут в то время, как показатель среднего времени с июня по ноябрь включительно равен 1 часу 49 минутам. Это хороший показатель, учитывая численность населения в нашем регионе", - сказал собеседник агентства.

По словам Абдуралимова, таких показателей удалось достичь благодаря активному подключению к системе министерств и ресурсоснабжающих организаций республики.

Сокращению времени способствовало, в том числе, создание в республике муниципальных центров управления, так как увеличилась ответственность исполнителей за отработку инцидентов. "На данный момент нет ни одного муниципального образования, не подключенного к системе и не работающего с нами",- добавил Абдуралимов.

Центр управления регионом в Дагестане был создан 16 ноября 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. За год обработал более 28 тыс. обращений граждан.