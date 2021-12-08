ГД приняла в I чтении законопроект о праве осужденных на длительные свидания в СИЗО

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает осужденным право на длительные свидания в следственных изоляторах.

Законопроект был разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 28 декабря 2020 года, которым ряд действующих норм Уголовно-исполнительного кодекса РФ и закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" признаны не соответствующими Конституции РФ. Сейчас лица, осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, колонии или тюрьме и оставленные в СИЗО, либо переведенные в СИЗО для участия в следственных действиях или участия в судебном разбирательстве, лишаются права на длительные свидания. Продолжительность пребывания в СИЗО при этом не учитывается.

Законопроектом предусмотрено право таких осужденных на длительные свидания с родственниками и иными лицами. Также вводится порядок замены данного права правом на краткосрочное свидание или телефонный разговор.