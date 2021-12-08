Кабмин сообщил Думе об отсутствии конфликта интересов Поповой при использовании вакцины

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ сообщило об отсутствии признаков конфликта интересов главы Роспотребнадзора Анны Поповой в рамках использования вакцины против коронавируса "Эпиваккорона". Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе пленарного заседания палаты в среду, ссылаясь на полученный ответ кабмина.

"Из правительства РФ получен ответ о том, что признаков возникновения ситуации, при которой личная заинтересованность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Юрьевны Поповой влияет или может повлиять на надлежащее объективное и беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей, что является конфликтом интересов, не имеется. То есть конфликта интересов не имеется", - отметил Жуков.

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Жукову изучить информацию о возможном конфликте интересов в ходе применения вакцины и сообщить депутатам о результатах. С просьбой изучить ситуацию к Володину обратился первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, в СМИ появилась информация "о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патентов на вакцины, и они же дают разрешение на их использование".

Жуков отметил, что в адрес депутатов поступил и подробный ответ от разработчика вакцины "Эпиваккорона", научного центра "Вектор". "Во-первых, о том, что авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком. В случае с вакциной "Эпиваккорона" договора между работодателем и разработчиком о выплате авторского вознаграждения не заключались", - сказал Жуков.

Кроме того, подчеркнул он, в документе указано, что разработчики не имеют никаких выплат за разработку, так как авторское вознаграждение выплачивается, если препарат используется для коммерческой реализации, а "вакцина "Эпиваккорона" выпускается только в рамках государственного заказа".

"Третье. Роспотребнадзор не дает разрешение на применение вакцин - свидетельство о государственной регистрации препаратов выдает Росздравнадзор. Вакцина "Эпиваккорона" разработана на основе платформы, созданной в 2014 году для вакцины против лихорадки Эбола, в связи с чем авторский состав патентов, в который входит и руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова, во многом совпадает", - подчеркнул Жуков.