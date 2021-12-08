В Мурманске начался капитальный ремонт дома, пострадавшего от взрыва газа в 2018 году

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт дома на улице Свердлова, пострадавшего от взрыва газа в 2018 году, начался в Мурманске. Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

"В Мурманске начался капитальный ремонт дома №6/1 на улице Свердлова, пострадавшего от взрыва газа в марте 2018 года", - говорится в сообщении.

До начала капремонта уже были восстановлены стены пострадавшей от взрыва газа части дома, заменены старые окна и двери, а также заново проведены инженерные сети. Однако исследование, проведенное специалистами регионального Фонда капремонта, показало, что необходимо утеплить фасад, а также заменить кровельное покрытие по всей площади дома, а не только над пострадавшим подъездом.

"Работы планировалось начать весной 2022 года, но учитывая общественный резонанс и желание условия проживания жильцов более комфортными, решено было приступить незамедлительно", - прокомментировала начало работ и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова. Руководитель фонда отметила, что все работы должны быть завершены в мае 2022 года.

20 марта 2018 года в Мурманске по адресу ул. Свердлова, дом 6, корпус 1 произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме. Взрыв вызвал обрушение третьего, четвертого и пятого этажей здания. Погибли три человека - один скончался на месте происшествия, еще двое - в больнице. Также три человека получили ранения. По информации СК РФ, приоритетной версией взрыва было "умышленное повреждение газового оборудования в жилом помещении, ставшем эпицентром взрыва, со стороны проживавшего в нем лица". Несмотря на серьезные повреждения, дом решено было восстановить.