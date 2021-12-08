Эксперт заявил, что от "омикрона" не вырастают "ни рога, ни хвост"

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Симптомы ковида при заражении "омикроном" не имеют принципиальных отличий от симптомов при заражении другими штаммами коронавируса. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Симптомы у "омикрона" такие же, как и у любого штамма, там нет принципиальных различий. Чем коварны респираторные инфекции - они все друг на друга похожи, у кого-то чаще болит голова, у кого-то чаще кашель, у кого-то выше температура. Это все симптоматический комплекс, поэтому здесь, так скажем, меняются оттенки серого - переходят в одну или другую сторону. Поэтому принципиально "омикрон" ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост", - сказал он в кулуарах Конгресса молодых ученых.

Он добавил, что симптоматически люди болеют одинаково. "Но, судя по некоторым данным, болеют легче. По крайней мере, летальных случаев пока не отмечено. Нужно смотреть, как отреагируют пожилые", - отметил Семенов.

"Не факт, что "омикрон" станет доминирующим. Миллионов заболевших пока не видно. Подождем, что будет дальше", - заключил он.