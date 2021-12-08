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Пандемия COVID-19

В Японии считают, что омикрон-штамм может "избегать" иммунного ответа

Поэтому этот штамм способен привести к новой волне заражений даже в странах с высокой долей вакцинации населения, отмечают ученые

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Японские ученые пришли к выводу, что омикрон-штамм нового коронавируса может "избегать" иммунного ответа и поэтому способен привести к новой волне заражений даже в странах с высокой долей вакцинации населения. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что к соответствующему выводу пришла группа ученых из Киотского университета, которые провели подробный анализ данных из южноафриканского региона, где впервые был обнаружен омикрон-штамм.

"Есть высокая вероятность, что этот штамм получит распространение в странах с высокой долей вакцинации, таких как Япония", - приводит агентство слова одного из ученых. Специалисты Киотского университета также установили, что индекс репродукции у омикрон-штамма в 4,2 раза выше, чем у варианта "дельта". Однако, подчеркивают ученые, это не значит, что он в четыре раза заразнее "дельты" - для точного определения его коэффициента распространения в настоящее время все еще недостаточно данных.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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