Reuters: ЕС надеется на выпуск 3,6 млрд доз вакцин от коронавируса в Европе в 2022 году

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает, что расположенные в ЕС предприятия изготовят 3,6 млрд доз вакцин от коронавируса в 2022 году. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщества.

"Это намного больше, чем нам нужно для вакцинации собственного населения и обеспечения его бустерными дозами", - приводит агентство слова одного из источников. По словам собеседника агентства, ревакцинация граждан стран Евросоюза не противоречит целям программы иммунизации всех жителей Земли.

Агентство не пояснило, о каких именно марках и производителях препаратов идет речь. По данным Рейтер, в текущем году на европейских заводах было произведено 3 млрд доз вакцин от коронавируса. Как отмечает другой источник агентства, в 2022 году общее число выпущенных доз таких препаратов в мире превысит 20 млрд с учетом расширяющихся возможностей выпуска российских и китайских вакцин.

В ЕС одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и препарат фирмы Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Российский "Спутник V" и еще несколько вакцин находятся на стадии последовательной экспертизы.

Целью стратегии Всемирной организации здравоохранения является достижение уровня вакцинации от ковида 40% к концу нынешнего года и 70% - к середине 2022 года.