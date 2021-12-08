Центр для одаренных детей "Сириус" откроют в Хабаровском крае в 2023 году

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Краевой центр развития и поддержки одаренных детей "Сириус" откроют в Хабаровском крае в 2023 году. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев во время расширенного совещания, на котором была презентована стратегия развития региона.

"Проекты флагманской инициативы "Край здоровья. Растим будущее" опираются, прежде всего, на доступность и качество медицинской помощи и образования, всестороннюю помощь одаренным и творческим детям и молодежи. Так, согласно разработанному плану, уже в 2023 году будет создан краевой центр развития и поддержки одаренных детей "Сириус", - пояснил Дегтярев.

В 2021 году около 20 учащихся края стали победителями и призерами заключительного этапа олимпиады по английскому и китайскому языкам, физике, астрономии, химии, истории, литературе, географии, технологии, физической культуре.

Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году по решению президента РФ Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и технического творчества.