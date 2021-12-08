Госдума приняла в I чтении законопроект об индексации присужденных выплат

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в I чтении правительственный законопроект, согласно которому присужденные судом выплаты должны индексироваться исходя из данных Росстата.

Поправки вносятся в Гражданский процессуальный кодекс РФ, сам законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда, который посчитал отсутствие механизма индексации присужденных сумм несоответствием основному закону.

Законопроектом устанавливается, что если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен на товары и услуги в РФ, размещаемая на сайте Росстата.