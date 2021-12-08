Спрос на реабилитацию после перенесенного коронавируса резко вырос на Алтае

БАРНАУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Спрос на программы реабилитации после перенесенного коронавируса вырос среди жителей Алтайского края, образовалась небольшая очередь. Об этом ТАСС сообщила главный реабилитолог Алтайского края, руководитель клинического лечебно-реабилитационного центра "Территория здоровья", являющегося основной площадкой для реабилитации пациентов после COVID-19, Светлана Харченко.

В минувший понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 85% перенесших COVID-19 обращаются в больницы за дополнительной помощью. В Алтайском крае фиксируют рост спроса на программы реабилитации после излечения от заболевания.

"К настоящему времени более 300 пациентов прошли у нас реабилитацию в рамках обязательного медицинского страхования в дневном стационаре. По итогам года эта цифра составит около 400 человек. Сейчас мы отмечаем прирост спроса на реабилитацию. Мы это видим по количеству заявок на программы реабилитации по направлениям от специалистов по месту жительства. Осенью их число резко увеличилось, даже сформировалась небольшая очередность - до конца года все уже расписано. Раньше мы сразу брали пациентов в работу, а сейчас спрос вырос", - сказала Харченко, отметив, что еще в июне число пациентов, прошедших реабилитацию, не превышало 100 человек.

По словам Харченко, спрос увеличился и со стороны пациентов, которые проходят реабилитацию не в рамках ОМС, а за счет собственных средств.

"Это связано с несколькими факторами. Во-первых, увеличилось число пациентов, перенесших ковид. Изменились и симптомы, о которых говорят пациенты: если раньше люди жаловались на отсутствие обоняния, то сейчас на первое место выходит выраженная немотивированная слабость и головные боли. Во-вторых, реабилитация в рамках ОМС запущена только в этом году и сейчас вся система уже работает слаженно - отлажена маршрутизация пациентов, да и они сами стали более информированы о такой возможности", - объяснила собеседница динамику спроса.

Она уточнила, что программы реабилитации в центре рассчитаны на 10-14 дней и включают в себя дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру, водные процедуры, соляную пещеру, массаж, физиотерапевтические методики, медикаментозное сопровождение и психологическое консультирование.

Другие программы реабилитации

В АО "Курорт Белокуриха", где уже полгода реализуют собственную программу реабилитации после коронавируса, также отмечают популярность таких процедур. Главный врач АО "Курорт Белокуриха" Татьяна Коваленко сообщила ТАСС, что компании-партнеры, приобретающие путевки для сотрудников, всегда интересуются о возможностях реабилитации после коронавируса на базе санаториев. В результате методики, используемые при реабилитации пациентов после коронавируса, включают в курс лечения каждого отдыхающего, который перенес COVID-19.

В пресс-службе Минздрава Алтайского края ТАСС сообщили, что в крае, кроме программы реабилитации по ОМС, действует еще два направления дальнейшего наблюдения и восстановления пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Так, в поликлиниках проводится диспансеризация этой категории жителей - ее прошли уже 8 тыс. 698 пациентов. Кроме того, жители могут пройти онлайн-реабилитацию, которая организована на базе лечебно-физкультурного диспансера. Для реабилитации ковидных пациентов в медорганизации разработаны специальные методики, которые прошли уже 182 человека.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 108 тыс. 212 человек. В регионе, где ежедневно в течение длительного времени COVID-19 подтверждают у более 500 человек, развернуто более 4,6 тыс. коек. При этом полностью привиты 905 тыс. 640 человек.