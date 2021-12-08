ГД приняла в I чтении законопроект о правах прокуроров в борьбе с отмыванием доходов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о наделении прокуроров правом подавать иски в арбитражный суд о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства об отмывании доходов.

Документом предлагается расширить полномочия прокурора в арбитражном процессе, наделив его правом на обращение в арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии отмыванию доходов.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что речь также идет о доходах, "полученных преступным путем". Прокуроры смогут обращаться в арбитраж по поводу сделок, совершенных с несоблюдением правил по противодействию финансированию терроризма, законодательства о налогах и сборах, валютного законодательства, права Евразийского экономического союза и законодательства о таможенном регулировании.

Прокуроры также получат право по своей инициативе или инициативе арбитражного суда присоединиться к процессу на любой стадии, в том числе в случае выявления сведений о том, что являющийся предметом судебного разбирательства спор инициирован для уклонения от закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов, финансированию терроризма или же законодательства о налогах и сборах, валютного законодательства и т. д.

Такое же правило будет распространяться и на гражданские процессы.