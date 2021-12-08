Эксперт: выдача QR-кодов по антителам возможна только после выбора параметров измерения

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ должен определиться с параметрами измерения уровня антител к COVID-19, чтобы стала возможной выдача QR-кодов на их основании, сообщил в пресс-центре ТАСС в среду вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) и бывший директор государственного научного центра "Вектор" Сергей Нетесов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 декабря сообщила, что результаты российских исследований о возможности выдачи QR-кодов лицам с антителами к коронавирусу, у которых нет официального подтверждения перенесенной болезни, ожидаются в ближайшее время.

"Должна быть собрана комиссия при Минздраве, ее члены должны быть из институтов, клиник, коммерческих компаний, которые производят эти тесты. Они должны определиться, какие тесты они возьмут для основы. <...> Нужно сначала сравнить все данные, договориться о том, чем меряют [антитела], а только потом уже устанавливать [выдачу QR-кодов]", - сказал он.

Эксперт уточнил, что сейчас в России зарегистрировано более 130 тестов на коронавирус, отличающихся между собой и единицами измерения, и белками, на которых проводится тестирование. По словам Нетесова, в мире исследованию тест-систем посвящено несколько десятков научных публикаций, однако в России их пока не много.