Парламент Петербурга поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду поддержали внесение изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предполагающий введение QR-кодов в общественных местах.

"За - 34, воздержался - 1, против - 13. Уважаемые коллеги, проект постановления принят в целом", - подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Бельский.

Как отметил на заседании председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению городского парламента Александр Ржаненков, законопроект был ранее рассмотрен правительством Санкт-Петербурга, по нему было дано положительное заключение. Также эта тема активно обсуждалась в Общественной палате города.

Правительство РФ внесло законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в Государственную думу 12 ноября. В соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке от коронавируса, либо документа, подтверждающего перенесенное заболевание, либо медотвода от вакцинации. До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Согласно документу, решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Вместе с тем по-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.