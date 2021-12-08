Дума приняла в I чтении проект о замене паспортов подозреваемых и обвиняемых в СИЗО

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в I чтении правительственный законопроект, который дает право подозреваемым и обвиняемым подавать через администрацию СИЗО заявление о замене или выдаче паспорта.

Поправки вносятся в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Администрация СИЗО будет обязана принять заявление и документы и направить их в территориальный орган МВД, уже оформленный паспорт будет приобщен к личному делу подозреваемого или обвиняемого. "В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах подозреваемых и обвиняемых расходы, связанные с выдачей (заменой) паспорта, осуществляются за счет средств федерального бюджета", - указано в пояснительной записке.

В кабмине отмечают, что сейчас заниматься получением паспорта осужденного обязаны исправительные учреждения, "в отношении подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, у администрации следственных изоляторов УИС такой обязанности не предусмотрено". Из-за этого подозреваемые и обвиняемые в СИЗО, оказавшиеся без паспорта, не могут воспользоваться рядом гарантированных государством прав: проходить процедуры установления (подтверждения) инвалидности, заключения брака, участия в гражданско-правовых сделках и другие. Законопроект призван решить эту проблему.