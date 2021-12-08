Туристов из РФ поместили на карантин в Индии с подозрением на заражение омикрон-штаммом

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Туристы из России помещены на карантин в индийском штате Гоа с подозрением на заражение штаммом коронавируса "омикрон". Об этом со ссылкой на главного министра штата Прамода Саванта сообщило информационное агентство ANI .

"Мы подозреваем случаи омикрон-штамма у прибывших в Гоа из Дели россиян. Мы не можем пока точно подтвердить их заражение омикрон-штаммом. Ожидаем результатов исследования. Они находятся в изоляции", - сказал Савант.

Министр уточнил, что речь идет о российских туристах, но не сказал, сколько их. "У них подтвердился коронавирус. Их тестовые образцы отправлены на секвенирование генома в Пуну", - отметил Савант.

К настоящему времени в Индии подтверждено более 20 случаев заражения штаммом "омикрон" - в административном центре штата Раджастхан городе Джайпуре, в Пуне (штат Махараштра) и в Нью-Дели. Первые два случая омикрон-штамма были выявлены 2 декабря у прибывших в штат Карнатака иностранцев.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.