В Нижнем Новгороде за сутки выпало почти 50% месячной нормы осадков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Павлове за прошедшие сутки. В целом по региону этот показатель составил от 10% до 30%, сообщается в среду на сайте Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"При прохождении активного атмосферного фронта через территорию Нижегородской области за сутки (днем 7 декабря и в ночь на 8 декабря) выпало от 10 до 30% от месячной нормы осадков, отмечались при порывистом ветре метели, гололедные явления, снежные заносы. Основной удар пришелся на центральные районы области: города Дзержинск, Павлово, Нижний Новгород, где метеорологи зафиксировали при выпадении сильных осадков (снег, мокрый снег) почти половину декабрьской нормы осадков", - сказано в сообщении.

В результате снегопада высота снежного покрова увеличилась в большинстве районов на 5-10 см, в центральных районах местами на 13-16 см. Небольшой прирост снега на полях произошел на северо-востоке и южных районах области - всего на 1-3 см.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода сообщили, что в соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева количество дорожных рабочих и спецтехники, работающих на улицах города, было доведено до максимума - в прошедшие сутки было задействовано более 1 тыс. дорожных рабочих и почти 400 единиц техники. С улиц города вывезли почти 2 тыс. кубометров снега и откачали почти 40 кубометров воды.

"Вчера вечером и ночью техника сначала обрабатывала дорожное полотно противоголедными материалами, потом прометала дороги и формировала снежные валы. Сейчас основная задача - вывезти снег с улиц города. В связи с этим я прошу автомобилистов с пониманием отнестись к работе дорожных служб и не парковать машины в неположенных местах", - цитирует пресс-служба главу города Юрия Шалабаева.

Снегопад начался в Нижегородской области днем во вторник, он сопровождался сильным ветром. В среду днем снег продолжает идти, но с меньшей интенсивностью. Вечером во вторник пробки в Нижнем Новгороде достигли 10 баллов, движение по основным центральным улицам города было затруднено. Ранее также сообщалось, что дорожные службы в четырех регионах Центрального и Приволжского федеральных округов переведены на повышенный режим работы из-за сильного снегопада и снижения видимости на дорогах.