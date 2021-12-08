Росреестр в Москве договорился с мировыми судьями об электронном документообороте

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве договорилось с мировыми судьями об электронном взаимодействии по делам об административных правонарушениях, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Заключенное соглашение позволит всем органам исполнительной власти наладить электронный обмен в рамках производств по делам об административных правонарушениях. Это существенно ускорит обработку пакетов документов по таким делам не только в ведомстве, но и со стороны мировых судей. В результате благодаря переходу от бумажного документооборота к цифровому нам удастся оптимизировать бюрократические процедуры в интересах граждан", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

До сих пор материалы дел об административных правонарушениях мировым судьям передавались на бумаге.

Трехстороннее соглашение об электронном документообороте подписано между управлением Росреестра по Москве и департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Москвы при технической поддержке столичного департамента информационных технологий. Именно этот департамент будет предоставлять техническую возможность обмена сведениями между ведомствами посредством городских информационных систем.

Как ранее сообщал руководитель Росреестра Олег Скуфинский, ведомство планирует избавиться от бумажного документооборота к концу 2024 года. По его словам, в целом исторически накопленные в Росреестре архивы занимают 51 футбольное поле, и только половина из них оцифрована.