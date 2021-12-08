Фурсенко: общество должно быть готово к появлению новых инфекций из-за изменения климата

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Российское общество должно быть готово к появлению новых инфекций, вызванных изменением климата. Об этом заявил в среду на заседании проходящего в парке науки и искусства "Сириус" Конгресса молодых ученых помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Надо подготовить все наше общество к тому, что [коронавирус] не последняя и не самая страшная инфекция. Так же, как мы живем с гриппом, так же нам придется жить с более серьезными инфекциями. С учетом того, что начинает меняться климат, а изменения климата - это изменение ареала обитания самых разных патогенов, причем как возникновение каких-то новых, так и возвращение старых. Что у нас размерзнет при таянии вечной мерзлоты - это тоже отдельный вопрос. Я хочу, чтобы меня правильно поняли, это точно не алармизм, но это реальное положение вещей, это серьезное дело, мы должны быть к этому готовы", - сказал Фурсенко.

По его словам, обсуждение борьбы с инфекциями должно рассматриваться не только в плане науки и экономики, но и в плане мобилизационной подготовки людей.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание" и на других площадках. Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.рф.