Второй розыгрыш призов прошел среди 440,5 тыс. привившихся участников самарской викторины

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Второй розыгрыш ценных призов, среди которых - квартира, автомобиль и сертификаты по 4 тыс. рублей, прошел среди почти 440,5 тыс. привившихся от коронавируса участников викторины "Вакцинация - это жизнь!" в Самарской области. Розыгрыш призов проводился в прямом эфире официального сообщества правительства Самарской области в соцсети "ВКонтакте".

По уточненным данным, на втором этапе викторины призы разыгрывались среди 440 472 уникальных номеров, которые не были выигрышными в первом розыгрыше 24 ноября. Кроме того, к числу участников могли присоединится те, кто вакцинировался позже и поучаствовал в викторине, размещенной на сайте карты жителя Самарской области. С помощью программы "Цифровой барабан" определены победители, получившие квартиру, автомобиль и 1 тыс. сертификатов по 4 тыс. рублей.

В региональном Минздраве отметили, что акция помогает области достичь необходимого коллективного иммунитета. "В настоящий момент чуть более 1,5 млн жителей Самарского региона уже прошли вакцинацию первым компонентом. Это составляет почти 77% от планируемого к вакцинации нашего населения. Темп довольно хороший, по темпу мы занимаем 5 место среди субъектов РФ. Я думаю, та викторина, в которой мы сегодня принимаем участие, тому является очень хорошим подспорьем и помогает нам достичь желаемого коллективного иммунитета", - отметил заместитель министра здравоохранения-руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования Павел Золотарев.

По данным областного Минздрава, сейчас на амбулаторном лечении находится более 12,5 тыс. самарцев, в госпиталях лечатся более 3,5 тыс. жителей. Из госпитализированных пациентов 56,3% нуждаются в кислородной поддержке, что говорит о напряженном эпидемиологическом фоне, отметил Золотарев.

Пункты выдачи призов откроются 10 декабря в Самаре и Тольятти. Ранее сообщалось, что в зависимости от числа победителей, получивших сертификаты, мобильные пункты могут разместить в некоторых районах региона. Выдавать призы будет с 10 декабря 2021 года по 1 марта следующего года.

Как сообщал ТАСС, с 15 ноября в Самарской области началась региональная викторина "Вакцинация - это жизнь!" для всех жителей, привившихся от коронавируса с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Третий и заключительный розыгрыш призов состоится 22 декабря среди тех уникальных номеров, которые не стали победителями. Всего в призовой фонд вошли три квартиры и автомобиля, а также 3 тыс. подарочных сертификатов по 4 тыс. рублей.