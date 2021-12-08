Медведев призвал как можно быстрее утилизировать радиационно опасные объекты в Арктике

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев считает необходимым как можно быстрее заняться подъемом и утилизацией затопленных в Арктике объектов, представляющих радиационную опасность.

"Обязанность тех стран, которые ведут экономическую деятельность в Арктике, заключается в том, чтобы строго соблюдать природоохранные нормы, стараться всемерно предотвращать техногенные катастрофы, не накапливать мусор, отходы, не заниматься другими процессами, которые ведут к загрязнению вод и иным экологически опасным последствиям", - сказал Медведев в среду на заседании межведомственной комиссии СБ по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

Заместитель председателя СБ подчеркнул, что "это особенно важно в отношении объектов, которые имеют радиационную опасность". "Ряд из них были затоплены", - напомнил он. Медведев уверен, что "от долгого обсуждения этих вопросов, которое ведется на протяжении последних десятилетий, пора все-таки вернуться к реальной работе, то есть к подъему и утилизации таких объектов". "И делать это нужно как можно быстрее", - подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ.

Медведев отметил, что в Арктике "за последние десятилетия произошли довольно существенные изменения". "Быстрее, чем в остальном мире, повышается температура воздуха, усиливаются процессы таяния вечной мерзлоты, сокращается толщина и площадь льдов", - перечислил он. Зампред СБ констатировал, что данные процессы "влияют на климат всей планеты, несут риски для безопасности целых континентов, влияют на экономическую повестку дня, поскольку целый ряд отраслей связан с ситуацией на Севере, в Арктике, включая сельское хозяйство".

"Не последнюю роль в таких изменениях играет хозяйственная деятельность человека, хотя масштабы влияния являются предметом постоянной дискуссии среди экологов, на различных международных площадках", - отметил Медведев. На его взгляд, "в любом случае хрупкая экологическая система арктической зоны требует бережного отношения и постоянного мониторинга".