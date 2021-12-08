Иностранцы смогут заселяться в красноярские гостиницы по ПЦР-тестам

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Иностранные граждане смогут заселяться в гостиницы Красноярского края по отрицательным ПЦР-тестам. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона, сообщила в среду пресс-служба правительства края.

"Новые изменения дают возможность иностранным гражданам заселяться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее 48 часов до заселения", - сообщила пресс-служба.

Согласно указу, в учреждениях и организациях, где введены QR-коды, на входе должны быть размещены плакаты с соответствующей информацией для посетителей.

В крае с 30 октября для посещения культурных, спортивных мероприятий, а также торгово-развлекательных центров введена система QR-кодов. С 15 ноября их действие распространено на заведения общепита, сферы красоты, спортивные и фитнесс-залы, гостиницы.

По данным губернатора региона Александра Усса, в крае для пациентов с ковидом развернуто 6,1 тыс. коек в 54 госпиталях, занятость фонда - 82%. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявлено 157,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 141,3 тыс. пациентов, умерли 7,7 тыс. человек.