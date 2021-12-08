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Бомбу времен войны обнаружили возле музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе

На месте работают саперы

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Авиационная бомба обнаружена около музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. На месте работают саперы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в среду.

"Сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю прибыли на вызов в районе дома на улице Древняя, 2. Поступила заявка о том, что обнаружен потенциально опасный предмет, предположительно - снаряд времен Великой Отечественной войны. В ходе обследования установлено, что снаряд - немецкая авиационная бомба", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают специалисты.

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