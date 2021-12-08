Дефицит кадров отмечается в отрасли беспилотного транспорта РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Отрасль беспилотного транспорта в России испытывает заметный дефицит кадров для управления беспилотными летательными аппаратами, сообщил в среду в ходе Конгресса молодых ученых директор программы "Беспилотные вертолеты" национального центра вертолетостроения им. Миля и Камова Владимир Маркин.

"У нас возникает вопрос, связанный с подготовкой кадров, как и везде. Перед этим говорилось, что будет не хватать у нас водителей самосвалов, но сегодня у нас не хватает пилотов БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] - самих пилотов и операторов полезной нагрузки", - сказал он.

Как пояснил Маркин, это связано с тем, что для такой работы требуется качественная подготовка и обучение специалистов. На сегодняшний день компания "Вертолеты России" подготовила первых пятерых специалистов, которые в декабре получат права на управление беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа, добавил он.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более 3 тыс. человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.